Jeunes en insertion - Un coussin autour du tremplin

À la rentrée scolaire 2021, 110 jeunes vaudois suivaient le programme d’insertion Forma Pro 150. Ce projet du Canton permet d’accompagner ceux qui n’ont pas trouvé de place d’apprentissage après leur scolarité. Les jeunes signent un contrat avec une structure d’insertion, l’ORIF par exemple, et effectuent des stages en entreprises. Il s’agit de leur «mettre le pied à l’étrier de la formation professionnelle pour éviter qu’ils ne fassent appel à l’aide sociale». Le but est qu’ils finissent par décrocher une place d’apprentissage classique. En attendant, ces stagiaires sont suivis mais non rémunérés.

A lire: Abo Accompagnement professionnel Travailler pour 0 franc, la dure réalité de jeunes en insertion Une association syndicale s’en émeut, considérant que les entreprises profitent d’une main-d’œuvre gratuite et que l’État fait de la «charité d’insertion». C’est oublier que trois quarts de ces jeunes finissent par réintégrer le circuit de formation classique, obtenant donc un salaire.

Néanmoins, certains mettent plusieurs années à y parvenir. Le tremplin fonctionne mais il devrait être doublé d’un coussin financier pour amortir les essais infructueux.

Le Canton répond qu’une telle place d’apprentissage lui coûte déjà 25’000 francs et que les organismes d’insertion sont des centres de formation, pas des entreprises. Justement, quid des entreprises? Elles encadrent ces jeunes mais bénéficient aussi d’un vrai travail. Qui mérite donc un vrai salaire.

