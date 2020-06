Neuchâtel – Un crédit de 114 millions pour le RER a été approuvé Le RER neuchâtelois doit assurer la cadence à la demi-heure sur les principales lignes ferroviaires du canton. Mercredi, le Grand Conseil a donné son feu vert à un crédit.

Réunis au Pavillon des sports de La Chaux-de-Fonds, les députés neuchâtelois ont accepté le crédit de 114 millions pour concrétiser le RER. Keystone

Les députés neuchâtelois ont approuvé mercredi sans opposition un crédit de 114 millions pour concrétiser la ligne ferroviaire directe entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds. Le coût total est de plus de 1 milliard, dont 947 millions financés par la Confédération. «La ligne directe permettra de renforcer l’attractivité économique et résidentielle du canton», a déclaré le conseiller d’État Laurent Favre. «Elle permettra aussi de réduire les nuisances et le CO2», a-t-il ajouté.

Un crédit de 114 millions est certes une «somme» importante durant cette période difficile, mais «c’est un investissement à forte valeur ajoutée (…). L’avenir du canton n’est pas de stopper les investissements et de rajouter de la crise à la crise», a précisé le chef du Département du développement territorial et de l’environnement.

Si la décision du 21 juin 2019 des Chambres fédérales assure le financement de la ligne directe, le canton doit assumer financièrement la construction de la gare de Cernier, la jonction Corcelles-Bôle et les études de reconversion de la ligne historique entre Corcelles et La Chaux-de-Fonds (en voie verte notamment). Le coût est estimé à 114 millions de francs.

Trajet de 15 minutes

Le RER neuchâtelois doit assurer la cadence à la demi-heure sur les principales lignes ferroviaires du canton et celle au quart d’heure dans l’agglomération. L’offre devrait être aussi compatible avec les liaisons vers l'Arc lémanique. Le temps de trajet futur entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds sera de 15 minutes.

La ligne ferroviaire entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds, qui date de 1860, est la plus ancienne du réseau suisse non encore renouvelée. Au niveau du calendrier, l’étude préliminaire est en cours. Ensuite, l’ingénierie de projet ira jusqu’en 2026. L’exécution démarrera en 2027. La mise en service est prévue à fin 2035 au plus tard.

( ATS/NXP )