L’assainissement énergétique des bâtiments est un des leviers les plus importants pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Getty Images

Le crédit de 75 millions validé mardi soir par le Conseil communal de Lausanne pour l’assainissement des bâtiments que possède la Ville n’est ni le premier ni le dernier. On parle là de logements, dans des bâtisses qui abritent parfois un café, comme au boulevard de Grancy 32. Il ne s’agit pas ici des bâtiments scolaires: c’est encore un autre chapitre.

Lenteur

Avec ces 75 millions, la Municipalité veut assainir 20 immeubles, dont plusieurs sont protégés par une note patrimoniale, comme la Maison Villamont à l’avenue Mon Repos. Mardi soir, il a beaucoup été question de la lenteur de ce vaste chantier. La municipale en charge, la Verte Natacha Litzistorf, a admis que du retard avait été pris en raison de la complexité de la tâche.

Mais la volonté politique d’assainir reste intacte, dit-elle: «Les objets ont été étudiés à l’aune de l’ensemble des politiques publiques dont on doit tenir compte.»

«Il faut faire des pesées d’intérêt complexes.» Natacha Litzistorf, municipale

Car il s’agit de considérer la composante énergétique, mais aussi patrimoniale et, surtout, de faire en sorte que ce ne soit pas une mauvaise opération financière pour la Commune et encore moins pour les locataires qui habitent les immeubles. «Nous avons été lents sur le démarrage, mais il est vrai que pour chacun de ces objets il faut faire des pesées d’intérêts complexes qui prennent beaucoup de temps», précise encore Natacha Litzistorf, en substance.

L’assainissement des bâtiments est un pan très important du Plan climat. En 2020, il a été calculé dans ce cadre qu’à Lausanne le chauffage des bâtiments et de l’eau chaude était responsable de 57,6% des émissions directes de gaz à effet de serre. La Ville entend réduire de 50 à 70% les besoins de chaleur et assainir énergétiquement les bâtiments à hauteur de 3,3% par an, contre 1% pour le moment. L’objectif est de n’émettre plus aucun gaz à effet de serre d’ici à 2050.

