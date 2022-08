Infrastructure vétuste – Un crédit d’urgence pour ressusciter la patinoire de Morges La Municipalité demande un demi-million de francs au Conseil communal afin d’offrir une solution de glace pour la saison 2022-2023 et aider les clubs financièrement. Raphaël Cand Cédric Jotterand

Alors qu’elle avait récemment annoncé avoir tiré un trait sur la saison d’hiver 2022-2023, la Municipalité de Morges espère sauver les meubles avec une solution d’urgence désormais entre les mains du Conseil communal. 24HEURES/JEAN-PAUL GUINNARD

La saison des clubs morgiens de hockey, curling et patinage ne va peut-être pas complètement tomber à l’eau. Alors que la poursuite de l’exploitation de la patinoire des Eaux-Minérales n’est plus autorisée depuis le 11 août en raison d’une défaillance technique, la Municipalité a adopté dans sa séance du 29 août une demande de crédit d’urgence de 480’000 francs afin notamment d’offrir une solution de glace pour la saison 2022-2023. Le préavis sera présenté au Conseil communal mercredi 7 septembre et voté le jour même, ce qui est rarissime (lire encadré).