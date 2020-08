Fausse nouvelle – Un crocodile dans le lac? Oui… mais en plastique! Une photo de trois membres du SIS sortant un reptile de l’eau circule sur les réseaux sociaux. Il s’agit en fait d’un jouet, expliquent les pompiers. Sophie Simon

Équipés de cannes de captures, les membres du SIS ont repêché l’animal en plastique. DR

La photo est devenue virale sur les réseaux sociaux. Trois membres du Service d’Incendie et de Secours (SIS) manipulent un crocodile dans le lac. L’œuvre de Photoshop? «Je confirme que le mardi 25 août, peu avant 16h, le SIS a été appelé à la plage du Reposoir pour un signalement de crocodile dans l’eau», relate Nicolat Millot, porte-parole des pompiers. Mais l’intervention des hommes, équipés de cannes de capture, n’a duré qu’une dizaine de minutes car le reptile, situé à trois mètres du bord et à un mètre de profondeur, était en plastique. «C’est une fausse alerte, nos collègues l’ont sorti de l’eau pour éviter toute pollution et pour que les baigneurs ne s’inquiètent pas. Il a fini à la poubelle.» L’imitation était manifestement convaincante étant donné le succès de cette fausse nouvelle sur les réseaux (Tik-Tok, Facebook, Twitter et Instagram notamment) et sur le site de blagues actualite.co.