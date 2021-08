Festival de Locarno – Un curieux palmarès conclut Locarno, le festival des retrouvailles Le cinéaste indonésien Edwin a reçu samedi soir le Léopard d’or pour un film qui ne risque sans doute pas de faire date. Pascal Gavillet

Le cinéaste indonésien Edwin a reçu le Léopard d'Or du Festival du film de Locarno pour son film "Vengeance Is Mine, All Others Pay Cash». KEYSTONE

On ne l’avait pas vu venir, celui-là. Et pour cause, il n’y avait précisément pas grand-chose à voir. Sacré Léopard d’or du 74e Locarno Film Festival, le cinéaste indonésien Edwin, réalisateur de «Seperti dendam, rindu harus dibayar tuntas», qu’on peut approximativement traduire par «La vengeance m’appartient, tous les autres paient cash», ne restera indubitablement pas dans les annales. Avec son titre rappelant les films karaté ou bis des années 70, ce métrage contient en fait sa propre déclaration d’intention, puisque son style, comme sa narration, évoquent justement ce genre de nanars. Succession de scènes de combats identiquement structurées, avec une histoire d’amour au milieu pour lier une sauce plutôt exotique mais guère piquante, le film se donne des airs de ballet sauvage, mais que peut-on en retenir d’autre ? En tapant son titre sur Twitter, on se rendait compte samedi soir que son sacre semble être perçu comme un petit événement pour l’Indonésie, mais nous en resterons pourtant là. Edwin, son auteur, a réalisé neuf autres longs-métrages avant (et autant de courts) dont on ne connaît – façon de parler - que «Postcards from the Zoo», qui avait eu les honneurs de la compétition berlinoise en 2012.