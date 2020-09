Ostermundigen (BE) – Un cycliste, accidenté, est décédé de ses blessures Une semaine après avoir été hospitalisé après une chute à vélo dans le canton de Berne, un septuagénaire est décédé.

Un cycliste âgé de 79 ans est décédé lundi à l’hôpital une semaine après avoir fait une chute à Ostermundigen (BE). Un problème médical semble être à l’origine de l’accident à vélo et du décès, ont annoncé mardi la police cantonale bernoise et le Ministère public régional Berne-Mittelland.

