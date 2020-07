Canton du Valais – Un cycliste grièvement blessé à la Grande Dixence Un cycliste septuagénaire a été grièvement blessé sur la route cantonale du barrage de la Grande Dixence. Ses jours sont en danger.

La police cantonale valaisanne doit encore établir les circonstances de l’accident.

Deux cyclistes se sont percutés mardi après-midi peu avant le village de Mâche sur la commune d’Hérémence (VS). Tous deux circulaient sur la route cantonale du barrage de la Grande Dixence lorsque le premier cycliste a ralenti au vu de travaux sur la route.

Le second cycliste, âgé de 71 ans a alors percuté le premier, chutant au sol et glissant sur plusieurs mètres sur le bitume. Ses jours sont en danger et le septuagénaire a été héliporté à l’hôpital de Sion.

( NXP )