Canton d’Uri – Un cycliste s’égare sur l’autoroute A2 L’homme était accompagné d’un véhicule. Il a été stoppé par la police.

Un cycliste s’est égaré sur une autoroute (photo d’illustration). KEYSTONE/EDDY RISCH

Un cycliste âgé de 58 ans, escorté d’un véhicule d’accompagnement, s’est égaré sur l’autoroute A2 vendredi dans le canton d’Uri, vers la sortie de Göschenen. Il a été stoppé par la police, a indiqué celle-ci samedi.

Le cycliste et le véhicule qui l’accompagnait circulaient sur la bande d’arrêt d’urgence en direction du sud. Lors de l’intervention des policiers, le quinquagénaire a indiqué qu’il ne connaissait pas les lieux et s’était perdu. Il venait de franchir le col du Susten et avait l’intention de poursuivre sa route par la Furka, via Schöllenen.

Il s’est vu infliger une amende, ainsi que l’automobiliste qui l’accompagnait. L’affaire est en outre entre les mains du Ministère public uranais.

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.