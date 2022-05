De retour dans la station grisonne, rien n’est comme avant pour les dirigeantes et les dirigeants. L’offensive russe a bouleversé le rendez-vous, lui imposant une retenue certaine.

Dans la Promenade, la rue chic de Davos, les limousines avec chauffeur défilent. Les magasins de luxe côtoient les plateformes des start-up. À gauche la Crypto-House, à droite la Blockchain Hub, et des slogans sortis tout droit des années 80, mais pour vendre bitcoins ou métaverses. «For a changing world.» Là, un attroupement. Derrière les vitrines de la «Maison des crimes de guerre russes», les silhouettes se figent, les visages changent. Beaucoup entrent pour voir.

Aucun coup d’œil ne dit mieux l’ambivalence qui a plané sur ce WEF-là. Le raout était aussi celui de la post-pandémie, bien sûr, avec des poignées de main plus empruntées, l’absence des Chinois, et de nombreuses nouvelles questions. Alors oui, le monde a changé, comme dit le slogan, et le WEF aussi.