Procès pour meurtre à Lausanne – Un dealer condamné à six ans de prison L’accusé, un Sénégalais de 29 ans, était jugé pour le meurtre d’un rival gambien dans le parking du port d’Ouchy en mai 2020.

Un soir de mai 2020, deux dealers de drogue en sont venus aux mains dans le parking de la place de la Navigation, à Ouchy. L’un d’eux a succombé à un coup de couteau. Odile Meylan / 24 heures

Un dealer sénégalais a été condamné ce vendredi par la justice vaudoise à six ans de prison ferme et à une expulsion de 15 ans de la Suisse. Le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne l’a jugé coupable de meurtre à la suite d’une rixe avec un autre dealer dans le parking du port d’Ouchy en mai 2020.

Ce ressortissant sénégalais de 29 ans avait tué à l’arme blanche un Gambien d’une trentaine d’années, sur fond de conflit autour d’une zone de vente de drogues au troisième sous-sol du parking de la Navigation. D’une altercation verbale puis physique, à coups de poing et de pied, la bagarre s’était achevée au couteau et dans le sang, fatalement pour celui qui détenait l’arme blanche sur lui et qui avait agressé en premier le condamné.

Onze ans requis

Le Ministère public avait requis onze ans de prison ferme lors du procès mercredi, la procureure accusant le dealer sénégalais d’avoir cherché à «anéantir son adversaire avec force et détermination». L’intention était de tuer, de se venger, par un acte extrêmement violent, selon elle. «Sa culpabilité est très lourde».

La défense avait plaidé la légitime défense, ou, au moins, la défense excusable, et donc l’acquittement. L’avocat du condamné avait rappelé que son client ne portait pas d’arme sur lui et que c’est la victime qui avait eu en premier l’intention «sérieuse» de «chercher le contact, d’agresser, de poignarder voire de tuer».

Peine atténuée

Les juges du Tribunal criminel se sont montrés moins sévères que la procureure. «La culpabilité est importante mais pas autant que plaidée par le Ministère public. La peine doit être atténuée au vu de la situation particulière et délicate» dans laquelle se trouvait le tueur, a déclaré le président Pierre Bruttin lors de la lecture du jugement. Le tribunal admet et retient notamment que c’est la victime qui a donné le premier coup de couteau.

Mais le juge a souligné que le condamné, récupérant le couteau, avait pris le parti de frapper en retour avec un coup unique «redoutablement efficace et adroitement porté», blessant mortellement son adversaire. Le tribunal estime que le coup était volontaire et non un accident. Il écarte la légitime défense. Le dealer sénégalais aurait pu fuir ou frapper moins fort. «Il devait et pouvait choisir une autre solution», a dit M. Bruttin.

Une année supplémentaire

Le condamné écope aussi d’une année de prison supplémentaire pour d’autres infractions, notamment à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration ainsi que la Loi fédérale sur les stupéfiants. Ses jours de prison préventive (près de 650) seront retranchés des six ans au total. L’homme est en détention depuis novembre 2020 à la prison de la Croisée.

Interrogé par Keystone-ATS, tant la procureure que l’avocat de la défense se réservent le droit de faire appel de ce jugement. Ils veulent se donner le temps de l’étudier en détail. «Je suis mitigé même si je peux comprendre le jugement. Tous les faits présentés n’ont pas été appréciés», a réagi l’avocat Marcel Waser.

Camarade de chambre

Les faits s’étaient déroulés le dimanche soir 31 mai 2020 dans le troisième sous-sol du parking de la Navigation peu après 21h30. Le dealer sénégalais était allé rejoindre un homme pour une transaction de cocaïne, convenue par téléphone en début de soirée le même jour.

Un autre dealer, camarade de chambre gambien du premier dans un immeuble accueillant des migrants, l’avait suivi en métro jusqu’au parking, apparemment contrarié que celui-ci se rende dans sa zone de vente. Sur place, après une lutte physique, le Gambien avait sorti un couteau de sa poche et asséné des coups au Sénégalais, le blessant à la clavicule et aux mains.

Chute dans les escaliers

Probablement déséquilibrés par leur lutte, les deux hommes étaient ensuite tombés dans les escaliers, chutant sur la plateforme intermédiaire entre les 2e et 3e étages du parking. Le Sénégalais était parvenu à saisir le couteau de son adversaire et lui avait asséné en retour un violent coup de couteau au niveau du thorax à gauche, lui perforant le poumon, sectionnant une artère et fracturant une côte.

La victime avait succombé à ses blessures sur place, alors que son agresseur avait pris la fuite par la cage d’escaliers. Ce dernier avait quitté la Suisse le lendemain, via Annemasse, avant d’être arrêté le 29 juillet 2020 à Rotterdam aux Pays-Bas.

ATS

