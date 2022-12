Grand Conseil vaudois – Un débat budgétaire tronqué par un document «secret» Les députés, qui s’apprêtent à voter sur le budget du Canton, n’ont pas accès à la «liste des risques financiers». Renaud Bournoud

Seuls 15 des 150 membres du Grand Conseil vaudois ont pu consulter la «liste des risques financiers», qui recense les risques que pourrait rencontrer le Canton en 2023 et qu’il doit pouvoir couvrir. ARC / Jean-Bernard Sieber

Durant les débats budgétaires au Grand Conseil vaudois, une certaine «liste des risques financiers» est agitée comme un chiffon rouge par le Conseil d’État et la majorité de la Commission des finances (Cofin). Ce document recense les risques que pourrait rencontrer le Canton en 2023 et qu’il doit pouvoir couvrir. Ces risques s’élèvent à 736 millions de francs. Soit 300 millions de plus qu’en 2022.