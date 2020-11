Suisse – Un début de novembre doux et des températures record Des records de chaleur ont été battus dans plusieurs régions de Suisse pour un début du mois de novembre. Cette situation ne va pas durer.

Un automne ensoleillé à Charmey dans le canton de Fribourg (image d’illustration). KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

Novembre débute avec des températures record. La nuit de dimanche à lundi a même été par endroits la plus chaude depuis le début des mesures, selon le service météo de la télévision alémanique SRF, avec un thermomètre qui est rarement passé sous les 10 degrés.

A Fahy (JU), en Ajoie, la température n’est pas descendue en dessous de 15,3 degrés de toute la nuit. C’est de loin la nuit de novembre la plus chaude à cet endroit, annonce lundi SRF Meteo. Le précédent record datait du 7 novembre 2015 avec 12,2 degrés.

D’autres records ont été aussi battus dans l’Arc jurassien, comme à Delémont (JU), La Brévine (NE), La Chaux-de-Fonds (NE) et Chaumont (NE) ou encore à Rünenberg (BL). Depuis samedi, la Suisse est balayée par un courant chaud de sud-ouest. La nuit a été extrêmement douce partout où ce vent a soufflé.

Des valeurs record ont aussi été enregistrées dans d’autres régions de Suisse, comme à Aadorf (TG), Wädenswil (ZH), Payerne (VD), Langnau (BE), Blatten (VS) et Schuls (GR). Seule région où aucun record n’a été battu: au sud des Alpes.

Journée chaude

Ce vent extrêmement doux a persisté dans le courant de la journée: 23,4 degrés ont été mesurés à midi à Laufental (BL). Au même moment, le thermomètre indiquait 22,8 degrés à Delémont (JU), où le précédent record du 17 novembre 2009 (22,4 degrés) est tombé. À Rüneberg (BL), Aadorf (TG) et Langnau (BE), les records locaux ont aussi été battus dans la journée.

Le record absolu de novembre 1964, mesuré à Lugano (TI), 24,6 degrés, n’a en revanche pas été battu, selon SRF Meteo. Pour le versant nord des Alpes, la valeur maximale atteinte depuis le début des enregistrements est de 24,4 degrés, mesurée à Bad Ragaz (SG) le 6 novembre 1997.

Il n’y a presque pas eu de gel à la Jungfraujoch (BE). Une première pour un mois de novembre, rapporte le service météo Meteonews.

ATS/NXP