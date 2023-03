Pétition remise à Payerne – Un degré en moins fait grelotter les élèves à la piscine Les enseignants de l’établissement primaire de Payerne-Corcelles et environs se plaignent de la température de la piscine. Sébastien Galliker

Pour respecter les appels de la Confédération aux économies d’énergie, Payerne a décidé d’abaisser la température moyenne de sa piscine couverte d’un degré. JEAN-PAUL GUINNARD

«Ça pleure, ça hurle. Certains enfants ont les lèvres bleues et n’ont plus envie d’aller à la piscine. Le projet éducatif des cours de natation en pâtit.» Conseillère communale PSIP de Payerne et aide à l’intégration dans une classe d’élèves de 4 à 6 ans auprès de l’établissement primaire Payerne-Corcelles et environs, Martha Zulay Ibarra Rojas a résumé ainsi la teneur d’une pétition du corps enseignant, récemment remise à la commune de Payerne, jeudi lors du Conseil communal. Ils pointent la décision d’abaisser la température du bassin de la Promenade, d’à peine un degré, pour respecter les appels aux économies d’énergie.