Retraites communales lausannoises – Un délai dans le paiement des rentes agace les retraités de la Ville La Caisse de pensions du personnel communal (CPCL) veut repousser le paiement de ses rentes à la fin du mois. Des rentiers y voient une économie sur leur dos. Cécile Collet

Les retraités qui ont un petit revenu devront réorganiser la gestion du paiement de leurs factures, avec un mois de délai du paiement de leur rente. Yvain Genevay – A

«Quand j’ai reçu ce courrier, j’ai bouilli d’indignation», raconte une retraitée de la Ville de Lausanne. Dans cette lettre qui lui est parvenue le 17 décembre dernier, la Caisse de pensions du personnel communal lausannois (CPCL) lui annonçait que sa rente, habituellement versée entre le 2 et le 4, serait payée dès janvier chaque mois un jour plus tard jusqu’en décembre 2022. Cela afin de modifier en douceur mais durablement le calendrier des paiements, du début à la fin du mois.

Manque de liquidités

Ce qui fâche cette retraitée, c’est l’impression qu’on lui aura finalement soutiré un mois de rente d’ici à deux ans. Ce qui l’inquiète, c’est de manquer de liquidités pour payer ses factures. «J’ai appris cette décision par le même courrier», réagit Johan Pain, retraité des TL et représentant des pensionnés (avec voix consultative) au comité de la CPCL. Le conseiller communal POP a été interpellé par une vingtaine de personnes. D’autres ont contacté la Fédération vaudoise des retraités, qui a transmis leurs doléances. «Certains n’ont pas assez de réserves. Cela représente une nouvelle gestion du budget du ménage! Et une disparité entre les gros et les petits revenus.»