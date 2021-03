Hospitalisés et contaminés – Un demi-millier de personnes ont peut-être attrapé le Covid à l’hôpital Les établissements genevois ne sont pas épargnés par le Covid nosocomial. Les HUG ont dénombré 500 cas potentiels lors de la deuxième vague. Sophie Simon

Mardi 15 décembre 2020. Reportage aux soins de réadaptation post-covid à l’hôpital de Loëx. LUCIEN FORTUNATI

Cela peut paraître un comble, mais le Covid est aussi une maladie nosocomiale. C’est-à-dire qu’il peut être contracté au cours d’un séjour hospitalier, même si l’origine de la contamination reste très complexe à déterminer. D’où la réticence de certains patients à aller se faire soigner ces derniers mois, et les appels de certains établissements à leur intention pour ne pas abandonner les soins.

Une bonne nouvelle au moins: aucun des interlocuteurs contactés lors de notre enquête ne constate d’augmentation des cas nosocomiaux depuis l’apparition des nouveaux variants du virus. La situation épidémiologique actuelle, avec une incidence de nouveaux cas en diminution, et une baisse de personnes hospitalisées, semble se refléter dans le secteur des soins, «où il y a clairement actuellement moins de foyers de contamination détectés, affirme Laurent Paoliello, porte-parole du Département de la santé. Pendant les dernières semaines, nous avons été confrontés à très peu de foyers nosocomiaux, dont un cependant de plus grande ampleur.» Nous n’obtiendrons pas plus de précisions sur ce cas particulier.