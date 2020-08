Réseau social en vogue – Un demi-million de Suisses craquent pour TikTok L’application d’origine chinoise, dont la division américaine est menacée par l’administration Trump, cartonne auprès de la jeunesse helvétique. Olivier Wurlod

Plus de 500’000 suisses utilisent l’application TikTok. Tiktok@switzerlandtourism

Depuis le début de l’année, le Genevois Georges Fournier et la lausannoise Ophélie Stoeckli sont aux anges. Les deux Romands font partie des quatre jeunes à avoir la chance de jongler entre passion et travail. Engagés par Suisse Tourisme, ils ont pour tâche de promouvoir la Suisse à travers le réseau le plus dynamique du moment: TikTok. «Nous leur accordons une liberté créative totale sur le choix des thématiques liées à la destination touristique suisse ainsi que la réalisation des séquences», indique Dominic Stöcklin, responsable Social Media auprès de l’organisme de promotion touristique.