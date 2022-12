Cyclisme – Un départ d’étape en France et le grand final à Genève Le Tour de Romandie 2023, qui aura lieu du 25 au 30 avril, fera un détour par la France pour un départ et se terminera dans la cité de Calvin. Le prochain «plus petit des grands Tours» sera comme souvent très ouvert. Renaud Tschoumy Port-Valais

La boucle romande reviendra à quelques basiques l’année prochaine. Le maillot de leader vert et «collector» pour la 75e édition de 2022 sera remplacé par le plus traditionnel maillot jaune. Le «Romandie» retrouvera aussi l’arrivée traditionnelle à Genève, le dernier jour. Au milieu de tout ça, des nouveautés tout de même: un prologue costaud près du Lac du Bouveret, un départ de Morteau en France et un contre-la-montre autour de Châtel-St-Denis qui proposera des images magnifiques… pour autant que le soleil soit de la partie.

«Le prologue sera assez long, un des plus longs qu'on a organisés, a expliqué Chassot. Il aura un impact sur le classement général. Il sera assez plat, mais technique. Dans la foulée, ce sera une belle étape vers la Vallée de Joux, assez costaude. Ça devrait déjà décanter les choses. Jeudi, on partira de France. On va rarement à l'étranger et on est content d'y aller, pour lier les deux pays. C'est aussi un comité qui est candidat pour une future étape du Tour de France... Le directeur de la Grande Boucle Christian Prudhomme devrait d’ailleurs être là!»

Le dernier jour, les plus rapides du peloton seront à l'honneur avec le traditionnel sprint sur les Quais du Mont-Blanc. Il n'est pas simple pour les organisateurs de placer la Cité de Calvin sur la route du Tour et seul le dimanche permet de ne pas bloquer la ville dans son entier. Le maillot jaune final sera ainsi certainement connu la veille, lors de l'arrivée toujours compliquée à Thyon 2000. Il fait certes «toujours beau en Valais», mais la neige s'était invitée lors de la dernière montée dans le station valaisanne et la chute en ligne droite d'un certain Geraint Thomas avait alors fait un buzz planétaire…

Contre-la-montre à Châtel-St-Denis

«Vendredi, ce sera assez extraordinaire, a complété le boss du Tour de Romandie. On a créé un contre-la-montre avec Pascal Richard, qui vit à Châtel-St-Denis. Il y aura la montée vers les Paccots, on n'en fait pas mystère. Ce sera un bon test avant le Giro (ndlr: du 6 au 28 mai 2023). Ce chrono devrait inviter les grimpeurs à attaquer le lendemain vers Thyon. Il y aura trois grandes ascensions ce jour-là. Dimanche, ce ne sera pas facile non plus, on ne reste jamais au bord du Léman. Bien souvent, à Genève, c'est un sprint royal. Ultra rapide: à plus de 70 km/h.»

Le TdR a en outre annoncé avoir paraphé la «charte pour l'action climatique de l'UCI», qui a pour but de réduire l'impact environnemental de la discipline et de promouvoir une utilisation accrue de la bicyclette. Outre la boucle romande, des équipe des World Tours féminin et masculin se sont engagées, ainsi que des Fédérations nationales et des organisateurs d'événements majeurs, comme Amaury Sport Organisation (Tour de France, notamment), RCS Sports (Giro, etc...) et les Flanders Classics, qui ont signé un engagement en huit points.

Afficher plus Mardi 25 avril, prologue: Port-Valais - Port-Valais (environ 6,8 km). Mercredi 26 avril, 1re étape: Crissier - Vallée de Joux (env. 170 km). Jeudi 27 avril, 2e étape: Morteau (Fra) - La Chaux-de-Fonds (env. 162 km). Vendredi 28 avril, 3e étape: contre-la-montre Châtel-St-Denis - Châtel-St-Denis (env. 18,5 km). Samedi 29 avril, 4e étape: Sion - Thyon 20000 (env. 160 km). Dimanche 30 avril, 5e étape: Vufflens-la-Ville - Genève (env. 190 km).

