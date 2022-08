La France n’est plus au Mali – Un départ discret qui signe l’échec de la lutte antidjihadiste Un an après le retrait des Américains d’Afghanistan, les derniers soldats français ont quitté le Mali. Un repli en bon ordre mais qui laisse entier le danger terroriste. Alain Rebetez - Paris

Aucune image n’a été diffusée de l’ultime retrait des soldats français du Mali lundi. Ici une évacuation de troupes de la base de Gao, en juin 2021. AP Photo/Jerome Delay

C’est un départ qui s’est fait en catimini, sur la pointe des pieds, annoncé lundi par un petit communiqué de l’état-major des armées. Le 15 août est le jour le plus morne et le plus chômé de l’été en France, et c’est ce jour que Paris a choisi pour révéler que les derniers soldats français étaient en train de franchir la frontière et de quitter le Mali, après plus de neuf ans et demi d’opérations militaires destinées à protéger le pays contre les terroristes djihadistes islamistes.