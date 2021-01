Collaboration transfrontalière – Un député veut une police intercantonale dans la Broye Député de Payerne, Sébastien Pedroli a déposé une interpellation en vue d’un rapprochement des policiers vaudois et fribourgeois. Sébastien Galliker

Lors du dernier Comptoir broyard, des patrouilles mixtes valdo-fribourgeoises ont circulé dans les travées de la manifestation, en novembre 2019. SÉBASTIEN GALLIKER

Depuis Yverdon-les-Bains, il faut 20 minutes de trajet pour rejoindre Payerne et 36 pour aller à Cudrefin, tandis que depuis Domdidier, ces durées sont, respectivement, de 10 et 14 minutes. Fort de ce constat concernant les centres d’intervention des polices cantonales vaudoises et fribourgeoises, le député payernois Sébastien Pedroli a déposé, mardi au Grand Conseil vaudois, une interpellation en vue d’un rapprochement des deux corps de police, dans la région broyarde.

Dans son message, l’élu PS rappelle que les deux entités ont déjà travaillé main dans la main lors de divers événements, dont le dernier était le Comptoir broyard, en 2019. «Il semblerait qu’il ne s’agisse que de simples rapprochements ponctuels. Bien évidemment, nous devons tenir compte des compétences cantonales en matières pénales, mais un rapprochement des deux polices serait manifestement un avantage», s’est exprimé le député.

Depuis 2014

Avant ces patrouilles mixtes valdo-fribourgeoises, les forces de l’ordre avaient déjà collaboré lors du meeting Air14 et la Fête fédérale de lutte suisse Estavayer2016, sur l’aérodrome militaire de Payerne. Dans la foulée, des briefings téléphoniques journaliers ont été mis en place et des stages proposés aux cadres pour mieux maîtriser les procédures propres à chaque canton. Enfin, après le Comptoir, des patrouilles mixtes étaient prévues lors des manifestations régionales au calendrier 2020. Mais festivals ou Slow Up sont tombés à l’eau.

«Ces patrouilles valdo-fribourgeoises ont encore lieu dans la région de la Broye fribourgeoise et de la Broye-Vully? Si oui à quelles fréquences?» questionne Sébastien Pedroli. Contactées, les deux polices répondent que les patrouilles mixtes n’ont pas été remises en place, en raison du contexte sanitaire. Néanmoins, si la thématique d’une collaboration n’a jamais été évoquée au Grand Conseil fribourgeois, «elle fait l’objet de discussions actives entre les conseillers d’État respectifs des deux cantons».

Lors de la mise en place de contrôles de circulation ou d’autres dispositifs de contrôle préventif, les deux polices se coordonnent et collaborent. Elles veulent aussi renforcer les engagements de police secours ou de proximité. Ainsi: «Des échanges réguliers entre les cadres du Centre d’interventions de Domdidier et du Centre de gendarmerie mobile d’Yverdon-les-Bains ont été mis en place et les postes d’Estavayer-le-Lac et de Payerne ont également des contacts réguliers.»

Sur le plan administratif, une convention de 1996 précise «la gestion des interventions sur l’autoroute A1, entre Morat et Yverdon-les-Bains, et les suites administratives ou pénales».