Football – Un derby lémanique pour commencer La SFL a publié le calendrier des 18 premières journées de Super et Challenge Leagues. Lausanne recevra Servette le dimanche 20 septembre. Sport-Center

Le 10 mai 2019, le Servette d’Anthony Sauthier (à g.) et le Lausanne-Sport de Francesco Margiotta (à dr.) s’affrontaient en Challenge League. Ils se retrouveront le 20 septembre prochain à l’échelon supérieur. KEYSTONE

La Swiss Football League (SFL) a publié les calendriers des 18 premières journées de Super League et de Challenge League de la saison 2020/21, et fixé les horaires des tours 1 à 9. Les premiers matches auront lieu entre le 18 et le 20 septembre prochains.

En raison de la période de planification raccourcie et des incertitudes causées par la situation sanitaire actuelle, la SFL a décidé de ne programmer initialement que les affiches des 18 premières journées, et non pas la saison entière avec les 36 tours comme habituellement.

Le championnat 2020/21 débutera avec environ deux mois de retard le week-end des 19 et 20 septembre. Auteur du doublé Coupe/championnat lors de la saison écoulée, Young Boys accueillera le FC Zurich le samedi 19. Le dimanche 20, les deux néo-promus fêteront leur retour dans l’élite face à des adversaires prestigieux: Lausanne-Sport débutera avec un derby lémanique contre Servette, et Vaduz se rendra au Parc St-Jacques de Bâle.

Toutefois, le véritable coup d'envoi de la saison 2020/21 sera donné le vendredi 18 septembre avec deux matches de Challenge League. À 19h, Thoune, fraîchement relégué, accueillera Stade Lausanne-Ouchy, avant le match retransmis en direct sur la chaîne gratuite Teleclub ZOOM entre Grasshopper et Winterthour, prévu à 20h.