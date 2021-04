Caroline Zuercher VQH

D’un côté, il y a des experts qui demandent de ne pas baisser la garde et des courbes qui pointent dans le mauvais sens. De l’autre, les pressions croissantes pour rouvrir et le ras-le-bol de la population. Au milieu, la tâche du Conseil fédéral n’était pas aisée ce mercredi. Le gouvernement a annoncé plusieurs réouvertures. Même si celles-ci sont accompagnées de cautèles, c’est un pari alors que la situation sanitaire est incertaine. En fait, sa décision est avant tout politique. Sur ce plan, un geste semblait presque devenu indispensable.

Les terrasses des établissements publics ne devraient pas poser grand problème. Selon l’état des connaissances, le risque de transmission du virus est faible en extérieur si l’on respecte les distances. Mais à l’intérieur, il est plus élevé. Là, on pourrait faire preuve de davantage d’innovation et d’imagination – en contrôlant par exemple la qualité de l’air ou en cherchant des alternatives en plein air. Et puis, n’oublions pas que, pour aller boire un verre, on se déplace. Ce qui n’est pas non plus sans danger.

«Rester vigilant, ce n’est pas drôle. Mais manquer la chance qui semble s’offrir à nous après tous les sacrifices que nous avons faits le serait encore moins.»

On nous offre des libertés, à nous de les utiliser avec prudence! Même si nous en avons marre, cet effort mérite d’être fait. La campagne de vaccination s’ouvre à des personnes plus jeunes. Ça, c’est un espoir – celui que nous sommes à bout touchant.

Mais pour l’instant, le virus circule, la variante britannique domine, l’hospitalisation de patients plus jeunes inquiète… Si l’on ne fait pas attention, le danger est aussi de voir s’étendre des mutations qui pourraient échapper à la première génération de vaccins. Et de garder un temps de retard sur la pandémie.

Rester patient et vigilant, ce n’est pas drôle. Mais manquer la chance qui semble s’offrir à nous après tous les sacrifices consentis le serait encore moins.

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.