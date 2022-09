Hockey sur glace – Un dernier tiers cauchemardesque pour Lausanne Devant au score, les Lions ont totalement sombré dans les vingt dernières minutes face aux Zurich Lions (1-5) dimanche soir à la Vaudoise aréna, en National League. Chris Geiger

Pour sa 900e apparition en National League, Tobias Stephan a été battu cinq fois par Zurich. keystone-sda.ch

La série de victoires consécutives du LHC en National League s’est arrêtée à trois. Après avoir battu Davos, Kloten puis Lugano, les hommes de John Fust ont été défaits (1-5) par les Zurich Lions dimanche soir à la Vaudoise aréna. Ils devront donc encore patienter avant de fêter leur premier succès de la saison à domicile.

Le début de troisième période des Vaudois s’est révélé être fatal pour les Lausannois. Ces derniers ont plié à trois reprises en 245 secondes devant le finaliste des derniers play-off. Les Zurichois ont d’abord pu bénéficier d’un double avantage numérique et d’une malheureuse déviation du patin de Jelovac pour égaliser et se remettre sur le droit chemin (41e). Puis, coup sur coup, Riedi et Marti (45e) ont trompé Tobias Stephan, qui fêtait son 900e match en National League. Enfin, Bodenmann (53e) et Schäppi (58e) ont profité de l’apathie de l’arrière-garde vaudoise pour donner au score des allures de correction.

Mais les Lions peuvent nourrir de gros regrets suite à cette défaite et ce dernier tiers catastrophique. Car ils n’ont pas réussi à se montrer aussi réalistes que la veille au Tessin, où ils avaient administré aux Luganais une véritable leçon d’efficacité. Dimanche, seul Jason Fuchs (32e), en véritable renard des surfaces, a réussi à tromper le portier tchèque Simon Hrubec en reprenant de volée un puck flottant de Martin Gernat.

Sekac blessé, l’autre mauvaise nouvelle

Pourtant les occasions franches n’ont pas manqué pour le LHC. Audette (10e, 24e), Almond (13e), Hügli (13e), Pedretti (23e), Gernat (30e) ou encore Jelovac (36e) ont tous terriblement manqué d’efficacité devant un adversaire qui est toujours contraint d’évoluer à l’extérieur en attendant l’inauguration de sa nouvelle patinoire, prévue à la mi-octobre.

Ce lourd revers n'est pas la seule mauvaise nouvelle de la soirée pour John Fust et son coaching-staff. Car ces derniers ont vu l'infirmerie se remplir d'un nouvel élément. Vingt-quatre heures après Glauser, c'est cette fois Sekac qui n'a pas été en mesure de boucler la rencontre.



Afficher plus Vaudoise aréna, 5867 spectateurs Arbitres: MM. Borga, Nord; Steenstra, Huguet. Buts: 32e Fuchs (Gernat) 1-0, 41e Wallmark (5c3) 1-1, 45e Riedi (Andrighetto) 1-2, 45e C. Marti (Bachofner) 1-3, 53e Bodenmann (Kukan) 1-4, 58e Schäppi 1-5. Lausanne: Stephan; Jelovac, Frick; Heldner, Genazzi; Gernat, A. Marti; Sidler; Kovacs, Audette, Sekac; Riat, Fuchs, Pedretti; Hügli, Jäger, Emmerton; Holdener, Almond, Douay; Perrenoud. Entraîneur: John Fust. Zurich: Hrubec; Weber, Lehtonen; Kukan, C. Marti; P. Baltisberger, Geering; Trutmann; Riedi, Wallmark, Andrighetto; Bodenmann, Lammikko, Hollenstein; Sigrist, Diem, Bachofner; C. Baltisberger, Schäppi, Sopa; Truog. Entraîneur: Rikard Grönborg. Pénalités: 5 x 2’ contre Lausanne; 2 x 2’ contre Zurich. Notes: Lausanne sans Bozon, Raffl, Krakauskas, Glauser, Punnenovs (blessés), Salomäki (suspendu), ni Kenins (malade). Zurich sans Texier, Roe ni Azevedo (blessés). Tobias Stephan dispute son 900e match en National League.

Chris Geiger a étudié à l'Université de Neuchâtel, où il a décroché son Bachelor en Lettres et sciences humaines. Après avoir transité par plusieurs rédactions de Suisse romande, dont celle de blue Sports, il a rejoint l'agence Sport-Center en octobre 2021. Il y couvre principalement le hockey sur glace. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.