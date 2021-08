Mémoire de l’holocauste – Un des derniers Genevois survivants de la Shoah est décédé Kurt Salomon, enfant, a été caché dans un couvent avant de rejoindre ses parents dans le camp de Malines en Belgique sur la route d’Auschwitz. Il s’est installé en Suisse en 1963 et a vécu à Genève. Olivier Bot

Kurt Salomon a passé les derniers mois de sa vie à la Maison de Tara à Chêne-Bougeries

Un des derniers Genevois survivants de la Shoah, Kurt Salomon, est décédé le 2 août dernier à l’âge de 86 ans à Genève. Il a passé les derniers mois de sa vie à la Maison de Tara à Chêne-Bougeries. Kurt Salomon est né en décembre 1935 à Aix-la-Chapelle en Allemagne, où la persécution grandissante des juifs par les Nazis obligera sa famille à fuir en Hollande puis en Belgique, à Marneffe et à Bruxelles. C’est là que début 1942, le petit Kurt, âgé de 6 ans, reçoit l’étoile jaune qu’il a conservée jusqu’à sa mort. Il ne la portera qu’une journée. «Soit tu l’enlèves, soit nous porterons tous une étoile», lui avait signifié son instituteur, résistant.

© Fondation Gamaraal

Pour protéger leurs enfants, les parents de Kurt les ont fait baptiser et cachés au couvent de Auderghem, près de Bruxelles. Dénoncés par un courrier à la Gestapo, Kurt et sa sœur Ruth n’ont dû leur salut qu’aux «partisans qui vidaient les boîtes aux lettres, chaque nuit», témoigne-t-il. Dans les derniers mois de la guerre, les parents ont récupéré leurs deux enfants et ont été envoyés dans le camp de transit de Malignes sur la route d’Auschwitz.

Libérés par les Américains, Kurt Salomon et sa famille sont retournés à Aix-la-Chapelle, ne pouvant travailler avec le statut d’apatride en Belgique. C’est en 1963 que cet ingénieur en textile arrive en Suisse pour épouser une Zurichoise et pour s’installer à Genève pour raison professionnelle, il y a 50 ans. Il avait témoigné lors de la journée de souvenir des victimes de l’holocauste à Montreux pour la Fondation Gamaraal. Ses obsèques auront lieu au cimetière Saint-Georges dans la plus stricte intimité le 11 août. La rédaction de la «Tribune de Genève» présente à sa famille et à ses proches ses sincères condoléances.

