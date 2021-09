Famille royale des Emirats – Un des plus gros cargos du monde s’est posé à Genève L’avion a rapatrié des hélicoptères de la famille royale des Emirats, venue passer ses vacances en France voisine. Chloé Dethurens

Corentin Altherr

Le deuxième plus gros avion du monde s’est posé mardi sur la piste de Cointrin. Ce cargo Antonov 124, en provenance de Londres, a atterri à Genève dans la matinée et est reparti dans l’après-midi en direction de Rabat. L’engin s’est chargé de rapatrier deux hélicoptères de l’émir des Émirats arabes unis, que celui-ci avait fait venir à Genève avant son séjour. Le prince héritier a en effet passé l’été dans sa maison en France voisine, à Vétraz-Monthoux, avant d’en repartir la semaine passée.

«Cette présence, avec une très large délégation (ndlr: qui a logé dans deux hôtels à Annemasse), a créé plusieurs mouvements entre Genève et les Émirats, en particulier Abu Dhabi (personnel, visites de dignitaires et de membres de la famille, entre autres), nous confirme l’aéroport. Le dernier mouvement en date est cet Antonov 124.»

Cet avion-cargo, appartenant à la compagnie Maximus et immatriculé en Ukraine, est effectivement le second plus gros aéronef du monde dédié au fret, après l’Antonov 225. Il se situe en troisième position si l’on prend en compte l’aviation civile, où l’Airbus A380 arrive en pole position. Ce quadriréacteur, dont le prix avoisine les 200 millions de francs, est capable de transporter des bateaux, des grues ou encore des satellites, pour un poids d’environ 120 tonnes de charge utile. Son train d’atterrissage comporte 24 roues. L’envergure de l’engin est telle qu’à son décollage, le grillage autour de l’aéroport côté route de Meyrin a été endommagé, selon des images que nous avons pu visionner. Sa dernière visite à Genève date de 2018.

