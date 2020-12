France – «Un désert de preuves»: l’avocate de Sarkozy plaide la relaxe Le parquet national financier a requis quatre ans de prison contre l’ancien président Nicolas Sarkozy pour corruption et trafic d’influence.

«On est à des années-lumière d’un pacte de corruption», a plaidé l’avocate de Nicolas Sarkozy, ici avec sa femme Carla Bruni. KEYSTONE/EPA

«Il faut accepter de dire que la justice est faillible»: l’avocate de Nicolas Sarkozy, jugé pour corruption et trafic d’influence, a plaidé mercredi la relaxe pour l’ancien président. Elle a dénoncé un «désert de preuves» dans l’affaire des «écoutes».

«J’ai l’honneur de défendre un justiciable dont l’une des particularités fut d’être aussi le président de la République». Jacqueline Laffont, debout devant le banc de la défense, entame sa plaidoirie en début d’après-midi.

«Ce que nous attendons ici devant vous aujourd’hui, au terme de ce long parcours judiciaire, c’est une justice simple, une justice forte», lance-t-elle. «Celle qui recherche la vérité judiciaire, qui prononce la décision qui s’impose. Celle qui relaxera Nicolas Sarkozy».

Quatre ans de prison requis

En face d’elle, les deux représentants du parquet national financier (PNF) qui ont requis, la veille, quatre ans de prison, dont deux avec sursis, à l’encontre de Nicolas Sarkozy, un fait sans précédent sous la Ve République.

Selon l’accusation, l’ex-président a bien obtenu en 2014, via son avocat Thierry Herzog, des informations couvertes par le secret auprès du haut magistrat Gilbert Azibert au sujet d’un pourvoi à la Cour de cassation, en échange d’un «coup de pouce» pour un poste de prestige à Monaco.

«J’ai attendu des réponses, des démonstrations, en vain», rétorque Me Laffont, dans le silence de la 32e chambre correctionnelle. La peine demandée «est aussi sévère que la démonstration fut faible. Or la sévérité n’a jamais créé la preuve».

«J’ai une crainte», déclare-t-elle. Que «les anciennes responsabilités de Nicolas Sarkozy mais aussi et peut-être plus encore, les dérives des procédures qui l’ont visé, n’aient condamné» les procureurs «à persister dans une voie qu’ils savaient sinistrée».

«Fausses vérités»

L’affaire est «construite sur un socle de fausses vérités», affirme l’avocate. La première, selon elle, est l’idée que l’usage d’une ligne officieuse, ouverte par Thierry Herzog sous le nom de «Paul Bimuth» pour converser avec son client, correspondrait à des méthodes de «délinquant chevronné» – une formule utilisée en 2017 par le parquet dans son réquisitoire au cours de l’instruction.

Mais «les Whatsapp, Signal, Telegram et autres messageries cryptées» sont «les Bismuth de 2020!» glisse-t-elle. Et «parmi leurs utilisateurs», il y a «des magistrats, des policiers…»

Devant elle, l’ex-chef de l’État, assit jambes croisées, acquiesce régulièrement. À ses côtés, Thierry Herzog hoche parfois la tête; Gilbert Azibert écoute, impassible. Dans la salle, de nombreuses robes noires, des journalistes et des proches de Nicolas Sarkozy, dont sa femme Carla Bruni, venue pour la première fois au procès.

Au cours de sa plaidoirie de deux heures et demie, Me Laffont veut démontrer que les trois hommes n’ont pas eu accès à des informations confidentielles, mais seulement à des documents qui n’étaient pas soumis au secret du délibéré. Gilbert Azibert n’a par ailleurs pas tenté, plaide-t-elle, d’influencer des magistrats.

«Pas de contrepartie»

De «contrepartie», il n’en existe pas: si Nicolas Sarkozy a été à Monaco début 2014, c’était un «pur hasard» et il n’a finalement fait aucune «démarche» auprès des autorités monégasques, soutient-elle.

Les conversations interceptées entre Nicolas Sarkozy et Thierry Herzog, au coeur du dossier? Des «bavardages» entre «deux frères» qui «sont en train de faire des plans sur la comète, de lire dans le marc de café», ironise-t-elle.

Surtout, malgré une «débauche d’investigations», «on nage dans les hypothèses», insiste-t-elle. Dans les mails, agendas, auditions, relevés téléphoniques, c’est «un désert de preuves».

«On apporte des faits et le parquet des hypothèses: c’est le monde à l’envers», s’agace-t-elle, dénonçant une «subversion du droit». «On nous demande presque d’apporter la preuve impossible de notre innocence».

Au final, «ce dossier, c’est celui de quelques interceptions téléphoniques entre un avocat et son client». Des écoutes par ailleurs «illicites et scandaleuses», estime Me Laffont, parce qu’elles violeraient le secret professionnel.

Elle conclut: «On est à des années-lumière d’un pacte de corruption». «Il faut accepter de dire que la justice est faillible, qu’elle a pu se tromper, se fourvoyer», ajoute-t-elle. «Parce que vous êtes les représentants de cette justice libre et impartiale, vous relaxerez M. Sarkozy».

ATS/NXP