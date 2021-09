L’invité - Un despote nommé liberté personnelle

Quels liens peuvent-ils bien exister entre l’extension du certificat Covid ordonnée par le Conseil fédéral, l’étoile jaune imposée aux Juifs sous le nazisme et la Constitution fédérale? En temps normal, aucun. Mais en cette période de chaos moral, tout semble possible. Un quidam rencontré par hasard, livide de rage, accroche une étoile jaune de David à sa veste en vitupérant contre les autorités. Motif de sa colère, la décision d’étendre le pass sanitaire, l’obligeant ainsi à se faire vacciner. À ses yeux, un outrage à sa liberté personnelle et une violation de la Constitution. Anecdote hélas véridique.

«N’en déplaise aux idolâtres de la liberté personnelle, celle-ci n’est pas sans limites.»

Un tel message, au goût douteux, illustre un malentendu à propos de la liberté personnelle en tant que droit fondamental. N’en déplaise à ses idolâtres, bien que celle-ci soit consacrée par l’article 10 de la Constitution, elle n’est pas sans limites et c’est la Constitution elle-même qui le dit, à l’article 36.

D’abord, toute restriction d’un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. En l’occurrence, l’obligation de présenter un certificat Covid dans certains établissements publics tels que les restaurants, les fitness ou les musées repose sur l’ordonnance Covid-19, elle-même ancrée dans la loi fédérale sur les épidémies. Première condition remplie.

Ensuite, toute restriction doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d’un droit fondamental d’autrui. Dans le cas présent, la mesure vise à lutter contre la propagation d’une maladie souvent mortelle, à éviter une surcharge des unités de soins intensifs et à préserver la santé d’autrui. Seconde condition remplie.

Puis, la restriction doit être proportionnée au but visé. Le but visé ici est également d’éviter un énième confinement et une nouvelle strangulation de l’économie. En tant que moindre mal, la mesure est plutôt proportionnée. Troisième condition remplie.

Enfin, la restriction ne doit pas violer l’essence même des droits fondamentaux. L’État viole l’essence de la liberté personnelle en recourant par exemple à la torture. Il ne la viole pas en obligeant un amateur de Paulaner à présenter un pass sanitaire pour entrer dans une brasserie.

L’individu avant l’intérêt public?

Mais si l’on avait tout faux? Peut-être la liberté personnelle, la maximisation de l’épanouissement individuel calfeutré dans sa zone de confort nombriliste ont-elles vocation d’être à la fois le moteur et l’aboutissement de l’humanité, sans égard pour la collectivité? Dans ce cas et en attendant, supprimons l’article 36 liberticide de la Constitution et modifions-en l’article 10 par l’ajout de deux alinéas: «Alinéa 2bis: La liberté personnelle prime tout intérêt public et droit fondamental d’autrui. Alinéa 2ter: Toute restriction au droit à la liberté personnelle est interdite, même lorsque son exercice est incompatible avec l’intérêt public ou la protection d’un droit fondamental d’autrui». Despotisme de la liberté, disait Robespierre, mais dans un tout autre contexte.

Robert Ayrton Afficher plus Avocat

