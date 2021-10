Éditorial - Un, deux, trois… dragons

Qui, honnêtement, sait encore qui se trouve sur la liste rouge des espèces menacées? Petit indice. Dans le triste inventaire mondial de la biodiversité, nous en sommes aujourd’hui à 30%. Soit une espèce sur trois qui est victime de l’activité de l’homme. Cette année, la vedette est le dragon de Komodo, mais on aurait tout aussi bien pu nous parler du panda roux, de la baleine bleue, de l’ours polaire, de l’orang-outan.

En fait, on ne compte plus les animaux en voie de disparition. Ou si l’on compte, c’est en pour-cent, froids et distants: 40% des amphibiens, 26% des mammifères, 14% des oiseaux, 37% des requins, 33% des coraux. Et pendant que nous contemplons leurs derniers spécimens fatigués derrière les barreaux de nos zoos et les vitres de nos aquariums, les experts nous annoncent que la sixième extinction de masse est en route. Et que nous-même, espèce parmi d’autres, devrions prendre acte de notre finitude.

À Glasgow, nos dirigeants chercheront des solutions au monde qui surchauffe. Ils ont été plus discrets cette semaine lorsqu’on leur demandait la pareille pour nos cousins de l’évolution. À la COP15 sur la biodiversité en Chine, quelques centaines de millions de dollars ont été lâchés, en ordre dispersé. Il en faudrait entre 700 et 900 milliards par an… On s’est entendu sur la protection de 30% des mers et des terres d’ici à 2030. Mais par qui, où et comment? On a emballé toutes ces promesses dans une déclaration non contraignante. Autant dire qu’on n’a pas fait grand-chose.

On peut se démener pour que l’air que respireront nos enfants en 2050 soit un peu plus pur, pour que le monde dans lequel ils vivront soit un peu moins chaud. Mais avec qui partageront-ils les fruits de nos efforts quand le dernier des dragons aura disparu?

