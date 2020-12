Accent du terroir – Un dictionnaire en ligne du patois vaudois Trois mille mots et leur correspondance en français sont consultables librement sur le site de l’Association vaudoise des amis du patois. Marie Nicollier

Extrait. DR

«L’è cein que mè faut.»* Plus besoin d’être détenteur d’un ouvrage ad hoc: trois mille mots de patois vaudois (les plus courants) et leur correspondance en français sont désormais consultables gratuitement sur le site de l’Association vaudoise des Amis du patois.

«Il est prévu d’ajouter les nouveaux mots en cours d’approbation.» L’Association vaudoise des amis du patois

Ils sont repris du dictionnaire rédigé par l’équipe emmenée par Frédéric Duboux, ouvrage paru pour la première fois en 1986 et déjà vendu à plus de 2000 exemplaires. «Il est prévu d’augmenter le nombre de mots en reprenant l’ensemble du dictionnaire Duboux et même d’ajouter les nouveaux mots en cours d’approbation par le Groupement du dictionnaire du patois vaudois», précise l’Association vaudoise des amis du patois (AVAP).