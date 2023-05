La une de «24 heures» du 18 mai dernier m’a interpellé en faisant résonner trois titres: la double votation fédérale et cantonale du dimanche 18 juin pour le climat, une grande photo du village de Brienz menacé par la montagne et l’annonce que «le dimanche, le Théâtre de Vidy prend la clé des champs».

Les Accords de Paris pour le climat de 2015 avaient pour objectif de maintenir l’augmentation de la température moyenne de la planète bien en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels. Huit ans après, deux textes pour le climat qui devraient aider la Confédération et le Canton de Vaud à atteindre ces objectifs sont finalement proposés au vote.

«Dans «Présence de la mort», Ramuz imaginait déjà la désagrégation sociale et politique du Pays de Vaud.»

Ces processus législatifs, beaucoup plus lents que la fonte des glaciers en cours, sont une étape nécessaire, même si certainement insuffisante, dans la transformation indispensable de nos modes de vies pour offrir aux générations futures une planète respirable. Il y a cent ans, dans le roman «Présence de la mort», dont je parlais lors d’une précédente carte blanche, Ramuz imaginait déjà la désagrégation sociale et politique du Pays de Vaud face à une hausse terrible des températures. On pourrait le (re)lire avant d’aller voter.

Dans «Derborence», un autre très beau roman, Ramuz raconte l’effondrement de la falaise sous le glacier des Diablerets. Cela résonne évidemment avec la catastrophe annoncée qui menace Brienz. Même si ce mouvement de la roche n’est pas forcément lié au changement climatique, il rappelle notre fragilité face à la puissance de la nature qui ne se laissera jamais dompter par l’activité humaine même si c’est une utopie des sociétés occidentales depuis des siècles.

Les liens complexes et multiples que nous entretenons avec la nature et le paysage sont le sujet des sept courts spectacles qui composent «Paysages partagés», une balade dominicale et artistique imaginée par la curatrice Caroline Barneaud et le metteur en scène Stefan Kaegi. Tous les dimanches, jusqu’à celui de la prochaine votation, le public est invité à se promener dans les bois et les champs de la plaine de Mauvernay au Chalet-à-Gobet, à la découverte de ces propositions artistiques créées in situ par des artistes venus d’horizons différents. Elles proposent d’observer, d’écouter et de ressentir le paysage depuis le sol ou depuis le ciel, d’écouter celles et ceux qui y vivent, qui y travaillent, qui l’exploitent, qui en prennent soin…

Parole du Paysage

Puis, au milieu d’un champ, avec une forêt au loin éclairée par une douce lumière d’une fin d’après-midi de printemps, le Paysage prend la parole et s’adresse à cette petite communauté d’humains rassemblée face à lui comme au théâtre avec un monologue dont voici quelques mots: « …Depuis que vous avez commencé à vous inventer un monde, vous m’avez déclaré la guerre… Vous ne pensez plus aux saisons, ni aux marées, ni aux migrations des oiseaux… Votre prédominance sur le territoire, l’accélération que vous avez infligée au temps, votre arrogance à l’égard des autres vies est partout… Je ne vous dis pas de retourner dans les cavernes. Je n’ai rien contre le progrès et la complexité. Je suis complexité. Je suis évolution. Je suis transformation. Je suis abondance. Mais moi je n’aurais jamais osé établir des frontières. Je n’aurais jamais osé mettre un prix aux choses… Je continuerai à parler pour que vous m’entendiez. Je crierai, s'il le faut. Je provoquerai plus de séismes sur toute la planète… Si vous ne vous arrêtez plus pour contempler le ciel, ça n’a plus aucun sens que vous restiez ici… »

Ce texte écrit par la compagnie théâtrale El Conde de Torrefiel serait peut-être aussi à méditer avant (et après) le 18 juin. Bon dimanche!

