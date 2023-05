Histoire d’ici – 1923 – Un diplomate soviétique assassiné à Lausanne Le Suisse de Russie Moritz Conradi a abattu d’un coup de revolver Vaclav Vorowsky, un proche de Lénine. Gilles Simond

Le corps de Vaclav Vorowsky allongé à côté de la table où il mangeait au moment du coup de feu fatal, dans la salle à manger de l’Hôtel Cecil à Lausanne, photographié par la Sûreté vaudoise. ARCHIVES CANTONALES VAUDOISES

Ce jeudi 10 mai 1923, jour de l’Ascension, vers 21h15, trois hommes prennent paisiblement leur repas dans la salle à manger coquette de l’Hôtel Cecil, à Lausanne. Tout à leur conversation, en russe, ils ne prennent pas garde à un jeune homme nerveux attablé au centre de la pièce, qui commande cognac sur cognac. Ils ont tort. Car celui-ci se lève soudain d’un bond, s’approche de leur table, sort un revolver de la poche de son pantalon et, par-derrière, tire une balle dans la tête du plus âgé des convives, entre l’oreille droite et la nuque, en s’écriant «Voilà pour les communistes!» Puis il lâche trois balles en direction du deuxième dîneur, et deux dans la poitrine du troisième qui cherche à le désarmer et s’écroule à son tour.