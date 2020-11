Canton de Neuchâtel – Un dispositif Covid-19 sous forte pression La deuxième vague de la pandémie a incité le Réseau hospitalier neuchâtelois à mettre en place un dispositif extraordinaire pour pouvoir accueillir jusqu’à 350 patients contaminés par le virus.

Le RHNe comptait mercredi 120 patients positifs au Covid-19 et 19 patients suspects en attente du résultat du test étaient hospitalisés. KEYSTONE

Le Réseau hospitalier neuchâtelois (RHNe) s’est organisé pour pouvoir accueillir jusqu’à 250 patients atteints du Covid-19 dans le contexte de la deuxième vague pandémique. Mais le dispositif «extraordinaire» demeure sous forte pression.

Avec le recours aux lits privés et la projection hors les murs des équipes du RHNe pour les couvrir, il est possible d’ajouter jusqu’à 100 lits et monter ainsi jusqu’à 350 lits au total, a indiqué jeudi l’institution. Un centre de tri avancé des urgences a été installé sur le site de Neuchâtel. Le secteur des urgences de La Chaux-de-Fonds a été lui fortement étendu.

Mercredi, le RHNe comptait 120 patients positifs au Covid-19 et 19 patients suspects en attente du résultat du test étaient hospitalisés. C’est pourquoi le contexte tendu a obligé l’hôpital cantonal à mettre en place un dispositif extraordinaire qui permettra d’accueillir au besoin jusqu’à 250 patients Covid.

Une capacité qui s’ajoute aux 150 lits nécessaires à la prise en charge de tous les autres patients nécessitant des soins urgents. Avec l’utilisation des lits des acteurs privés sous supervision du RHNe, il sera donc possible de monter jusqu’à 350 lits Covid dans le canton de Neuchâtel.

Soins intensifs étendus

Pour l’heure, ce dernier figure parmi les cantons les plus touchés du pays, avec une incidence presque deux fois plus élevée que la moyenne suisse (174), avec 314 cas pour 10’000 habitants. Et ce malgré une sous-estimation liée aux limites du système de test.

En soins intensifs, le nombre de lits a été triplé pour atteindre 14 lits à Neuchâtel et 10 à La Chaux-de-Fonds. Avec 24 lits de soins intensifs pour 177’000 habitants, le RHNe offre un total supérieur à la moyenne des hôpitaux comparables.

Les hôpitaux romands se sont entendus pour ne pas activer les dispositifs exceptionnels tant que des lits certifiés de soins intensifs sont disponibles dans le réseau romand et national. L’objectif est de préserver le plus longtemps possible la meilleure prise en charge des patients dans toutes les disciplines médicales.

Dans cette logique, 13 transferts ont été effectués depuis le 26 octobre en direction du CHUV à Lausanne et de l’hôpital de l’Île à Berne, notamment, via la coordination des soins intensifs. En cas de saturation du système, le dispositif du RHNe pourrait monter à un maximum de 30 lits de soins intensifs.

ATS/NXP