Aide sociale à Lausanne – Un dispositif d’urgence a été mis en place au Répit La Ville a repris la gestion de la structure d’accueil de nuit suite à sa fermeture temporaire par la Fondation Mère Sofia.

La Fondation Mère Sofia a provisoirement cessé de gérer le Répit, structure lausannoise d’accueil de nuit et dont la capacité a été dépassée ces derniers jours. La Ville de Lausanne a pris le relais en attendant de trouver une solution.

Ouvert cette année le 1er novembre, soit un mois plus tôt que d’habitude, le Répit avec ses 100 places a été «sursollicité», indique la Fondation Mère Sofia, qui gère la structure, dans un message posté sur Facebook. Et d’ajouter: «la sécurité physique et psychique de l’équipe et des usagers.ères n’était plus garantie.»

Contactée par Keystone-ATS, la directrice de la Fondation, Véronique Eichenberger, reconnaît que «la pression de la rue était trop forte». Selon elle, fermer la structure vendredi soir était «la dernière et seule option possible.»

«Des ressources exceptionnelles»

Pour laisser le site ouvert, la Ville de Lausanne dit avoir «mobilisé des ressources exceptionnelles». Elle a notamment fait appel à la Protection civile et à un veilleur pour maintenir cette structure d’accueil. Deux prestataires externes, pour la sécurité de nuit et le nettoyage, ont aussi été engagés.

Les deux premières nuits avec ce nouveau dispositif ont permis d’accueillir environ 70 et 100 personnes et se sont déroulées «sans aucun incident», relève la Ville de Lausanne dans son communiqué.

«Nous prenons ces quelques jours pour réfléchir et adapter nos conditions d’accueil à la situation générale.» Véronique Eichenberger, directrice de la Fondation Mère Sofia

La Fondation Mère Sofia espère toutefois reprendre rapidement la gestion du Répit, une prestation financée par la Ville. «Nous prenons ces quelques jours pour réfléchir et adapter nos conditions d’accueil à la situation générale», indique Véronique Eichenberger.

De son côté, la Ville de Lausanne note que «ce dispositif exceptionnel» sera maintenu jusqu’au 1er décembre, date à laquelle la Ville va renforcer son offre d’hébergement à l’entrée de l’hiver.

Ce sont ainsi 42 places supplémentaires, financées par le Canton, qui ouvriront à la rue de la Borde. Elles s’ajouteront, avec celles du Répit à la rue St-Martin, aux 108 places d’hébergement d’urgence existantes à l’année.

«Une crise plus large»

En réaction aux problèmes rencontrés au Répit, le collectif 43m2 a dénoncé cette situation, et plus globalement «une crise plus large» de l’hébergement d’urgence à Lausanne. «Il est urgent de mettre le sans-abrisme au coeur des préoccupations politiques et budgétaires du Canton de Vaud», écrit-il dans son communiqué.

Ce collectif, qui avait installé cet été des campements sauvages à Beaulieu puis dans les jardins de la Haute École de travail social, estime que les autorités n’ont toujours pas pris conscience du problème. «La crise bat son plein, une structure d’accueil clé se vide de ses travailleur.euses et aucune proposition de rencontre n’a été soumise, aucun agenda politique clair ne se dégage», souligne-t-il.

