La liberté d’entreprendre est une valeur constitutionnelle en Suisse. Ce dogme de l’économie libérale dit que chacun peut devenir patron. Il a le droit d’ouvrir et de fermer une entreprise. Et s’il chute, il peut se relever et se refaire. C’est le principe de la deuxième chance.

Un procès à venir à Yverdon concerne des patrons du bâtiment qui auraient abusé de cette possibilité de relance. Ils sont accusés d’avoir multiplié le rachat de sociétés, parfois pour un franc symbolique, pour les saigner à blanc et s’enrichir personnellement. Au passage, ils ne payaient pas les assurances, les fournisseurs. Les comptes étaient vidés et le parc automobile disparaissait.

Ce renvoi en justice rappelle que le fléau des faillites frauduleuses à la chaîne persiste en Suisse. «24 heures» avait rappelé son existence en révélant, en 2017, une vaste arnaque à la Caisse cantonale vaudoise de chômage. Deux de nos représentants au Conseil national à Berne, Olivier Feller (PLR) et Jean Christophe Schwaab (PS), étaient montés à la tribune pour proposer des solutions.

Cinq ans après, rien n’a changé. Ou presque. Une ébauche de loi fédérale, qui renforce le maigre arsenal existant, est dans le pipeline parlementaire. Le projet, qui traîne les pieds – il s’appuie sur une motion déposée en 2011 –, propose des outils indispensables qui font toujours défaut, comme le renforcement de l’interdiction d’exercer.

Cette loi qui entrera en consultation publique début 2023 aurait dû être bien plus sévère. Pourquoi ne l’est-elle pas? Le dogme libéral a contaminé les débats. La preuve: dans son message, le Conseil fédéral souligne que les faillites abusives sont une minorité et qu’un renforcement de la législation ne peut pas violer la règle de la deuxième chance, principe de base de l’économie de marché.

Le procès pourrait montrer que ce droit de se refaire à des limites. Un des accusés avait 450’000 francs de défauts de biens en 2017, et non pas une ou deux sociétés radiées à son actif, mais une trentaine. Et pourtant, il aurait sévi pendant des années avant d’être arrêté.

Les dégâts humains et financiers de cette affaire, qui s’annoncent énormes, sont encore totalement sous-estimés et sont à la charge des honnêtes citoyens (créanciers privés et contribuables). Certes, l’État se doit de respecter la liberté d’entreprendre, mais aussi la responsabilité individuelle et l’ordre économique.

Dominique Botti est journaliste à la rubrique vaudoise de 24 Heures, spécialisé dans les enquêtes de terrain, les faits divers et l'actualité judiciaire. Plus d'infos @dominiquebotti

