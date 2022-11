Hockey sur glace – Un doublé, des émotions et un nouveau départ pour Marco Pedretti Marco Pedretti a enfin connu une soirée offensive faste sous le maillot du Lausanne HC. Le Jurassien a réalisé un doublé vendredi à Porrentruy contre son club formateur, le HC Ajoie, et devant de nombreux membres de sa famille, dont certains le voyaient jouer pour la première fois. Le LHC reçoit Fribourg-Gottéron samedi à la Vaudoise aréna (19 h 45). Cyrill Pasche Porrentruy

Avec deux buts, Marco Pedretti (87) s’est retrouvé au centre du jeu des Lions. Le Jurassien espère que sa saison offensive est enfin lancée. keystone-sda.ch

Pour remonter la pente (et il reste beaucoup de chemin à parcourir), le LHC aura besoin de chacun de ses hommes. À commencer par un coup de pouce de ceux qui, jusqu’ici et pour toutes sortes de raisons, ont largement déçu. Marco Pedretti, Michael Hügli, Cody Almond, Ronalds Kenins et le gardien Tobias Stephan, pour n’en citer que quelques-uns, font tous partie des déceptions (ou énigmes) de ce début de campagne. Certains d’entre eux semblent retrouver peu à peu un niveau convenable. D’autres sont sur le point de prendre leur envol. L’arrivée d’un nouvel entraîneur, Geoff Ward, l’éloignement de Petr Svoboda, et un semblant de calme enfin retrouvé du côté de la Vaudoise aréna, y sont certainement pour beaucoup.