Promotion vaudoise sur le Tour – Un drapeau de 130 m² déployé à Aigle Après le passage de la Grande Boucle, l’illustration sera recyclée par une association d’entraide pour la transformer en sacs uniques qui seront redistribués. Christophe Boillat

Le drapeau est déployé sur le terrain aiglon de football de La Mêlée, à côté du CMC. DR/Jonathan Viey

L’association Vaud Promotion profite de la venue dimanche en terre aiglonne du Tour de France pour créer une illustration géante dans la «capitale mondiale du cyclisme». Un grand drapeau de plus de 130 m2 a été installé ce matin sur le terrain de football de La Mêlée, à côté du Centre mondial du cyclisme; siège de l’Union cycliste internationale. On y voit un cycliste de dos avec le message: «Une étape qui VAUD le détour.» L’illustrateur est Antonin Farla.

Ce projet a pour but de fédérer la communauté vaudoise et de promouvoir le canton, plus loin à la ronde. «Pour cette action dont l’aspect social et durable est prépondérant, une association d’entraide et de réinsertion sociale a été spécialement choisie. Cette association recyclera l’illustration géante à la fin de l’événement pour la transformer en sacs uniques et collectors qui seront redistribués par la suite», indique l’organisation.

Vaud Promotion a pour but d’accroître la notoriété, la compétitivité et l’attractivité du canton au moyen de la marque VAUD+, dont elle promeut les valeurs.

