Protection de l’environnement – Un drôle d’oiseau pourrait sauver les platanes de Nyon Devenant dangereux avec l’âge, ces arbres sont voués à l’abattage. Depuis qu’une femelle harle bièvre y a fait son nid, la Ville revoit ses plans. Yves Merz

Ce bel alignement de platanes à la place Perdtemps à Nyon sera probablement sauvé grâce à un drôle d’oiseau à la tête rousse venu nicher dans le creux de l’un d’entre eux. Patrick Martin

Ce n’est pas la première fois que cette femelle harle bièvre – si c’est bien toujours la même – quitte le Léman pour venir nicher en ville de Nyon, dans le creux d’un platane de la place Perdtemps. Elle y reste environ un mois, fait ses petits à l’abri des regards et des prédateurs, puis s’en retourne gentiment au lac avec sa nouvelle tribu. Toute une aventure, puisqu’il s’agit de traverser la rue Saint-Jean, de descendre la Colombière et de traverser la route Suisse. Plusieurs fois, la police s’est chargée de les accompagner. Cette année, c’est un des paysagistes de la Ville qui a sécurisé le parcours de la petite troupe, un peu paniquée.