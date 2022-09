Élection complémentaire – Un duel gauche-droite se profile à Yverdon Face à une droite dispersée, la candidate de la gauche radicale Ella-Mona Chevalley précède de 142 voix le PLR François Armada. Tout se jouera au second tour. Fabien Lapierre Frédéric Ravussin

Arrivés en tête, le PLR François Armada et Ella-Mona Chevalley, de Solidarité & Écologie, devraient se retrouver au second tour de l’élection complémentaire à la Municipalité d’Yverdon-les-Bains. CHANTAL DERVEY

L’unique candidate de gauche – radicale qui plus est – s’est hissée à la première place, devant ses nombreux concurrents de la droite et du centre. Ella-Mona Chevalley, du parti Solidarité & Écologie (S+E), est arrivée en tête de l’élection complémentaire à la Municipalité d’Yverdon-les-Bains, avec 30% des suffrages et 1784 voix.

Compte tenu de la forte dispersion des suffrages – cinq candidats briguaient le siège laissé vacant par la démission du PLR Jean-Daniel Carrard –, la majorité absolue n’a pas été atteinte dimanche. En conséquence, il faudra attendre le second tour, le 16 octobre prochain, pour connaître l’identité de la personne qui complétera l’Exécutif de la deuxième ville du canton.

Une grosse centaine de voix d’avance

Il y a cependant fort à parier que ce siège reviendra soit à l’étudiante de 24 ans ou à son dauphin du jour, François Armada. Ella-Mona Chevalley précède en effet d’une grosse centaine de voix le candidat du PLR (1642 voix, 27,62%). Viennent ensuite l’UDC Pascal Gafner (1303 suffrages, 21,91%), puis plus loin le Vert’libéral Laurent Thiémard (655 voix, 11,02%). La centriste Anne-Laure Vallon et ses 363 bulletins (6,10%) ferme la marche d’un scrutin qui n’a attiré que 29,8% des électeurs.

«C’est une grande satisfaction pour cette première campagne», commente Ella-Mona Chevalley. «Notre pari de montrer une alternative pour un tournant écologique et social parle à une bonne partie de la population. Ça répond à des inquiétudes actuelles et une prise de conscience face aux crises énergétiques et climatiques.»

La décision de se maintenir au second tour «pour porter ces thématiques qui auraient été sinon éclipsées» se prendra collectivement au sein de S+E. La réserve de voix de l’étudiante à l’EPFZ semble toutefois réduite pour espérer rassembler une majorité d’électeurs.

Une alliance à droite

Dimanche dans la soirée, le PLR, l’UDC et le Centre se sont décidés à faire alliance commune et appellent leurs électeurs à soutenir le candidat François Armada. À ce titre, le libéral-radical se réjouit d’être «le candidat de la droite». «Le résultat le démontre», affirme celui qui avoue avoir obtenu un score allant «au-delà de ses espérances».

L’UDC Pascal Gafner, dont la quatrième tentative n’aura pas été la bonne, jette l’éponge en faveur de cette alliance. «Forcément, il y a de la déception. Je ne suis que cinq points derrière le PLR.» Il estime le score de S+E mitigé. «Il y a une méfiance de l’électorat de gauche sur cette candidature extrême.»

Le sourire pour Vallon

De son côté, Laurent Thiémard s’attendait à drainer des voix de gauche et voir la base électorale des Vert’libéraux progresser. «L’écart entre les trois premiers et moi-même est significatif. Il n’y a pas à discuter. Avec 11%, il faut juste respecter le choix des électeurs et ne pas batailler.»

Des trois vaincus du jour, seule la centriste Anne-Laure Vallon affichait finalement le sourire. «Cette campagne a permis à notre section, créée en début d’année, d’avoir une belle visibilité. J’ai triplé mes voix par rapport aux cantonales du printemps. Nous pouvons maintenant viser quelques sièges au Conseil en 2026.»

Fabien Lapierre est journaliste à 24 heures depuis 2022

