Football – Un duo d’inséparables Anciens coéquipiers sous le maillot du Xamax de la grande époque, Philippe Perret et Robert Lüthi ne se quittent plus depuis 2004. Ils fonctionnent en tandem, le premier comme entraîneur, le second comme assistant. Une situation qui leur plaît énormément. Renaud Tschoumy

Robert Lüthi (à g.) et Philippe Perret entraînent le club neuchâtelois du FC Coffrane, en 1re ligue. Leur duo fonctionne depuis 2004 sur les bancs de différents clubs romands. YVAIN GENEVAY/TAMEDIA

Ensemble, ils ont connu tous les succès du Xamax de la grande époque. Les titres de 1987 et 1988, les épopées européennes marquées par des victoires contre le Real Madrid, le Sporting Lisbonne ou le Bayern Munich - pour ne citer qu’eux. Le milieu de terrain Philippe Perret (aujourd’hui 60 ans) et l’attaquant Robert Lüthi (64 ans) ont porté haut les couleurs neuchâteloises pendant plus de douze ans, dès le moment où Lüthi est arrivé de Bienne en 1980. Et ils ont marqué l’histoire du club de la Maladière, Perret en devenant le joueur à avoir porté le maillot rouge et noir le plus de fois (540 matches au total), Lüthi en tant que meilleur buteur (119 buts en 324 matches).