Nomination au théâtre – Un duo féminin à la tête du Jorat Michel Caspary sur le départ en retraite anticipée, le Conseil de fondation voit double pour diriger la Grange sublime et mise sur la complémentarité des futures directrices. Florence Millioud Henriques DÉVELOPPEMENT SUIT

Le Théâtre du Jorat à Mézières Photo: Patrick Martin

Le Théâtre du Jorat ne sera pas le premier à être dirigé par un duo, en son temps, le théâtre de Beausobre à Morges a fait cette expérience et la Comédie de Genève la vit depuis sa réouverture.

Pour faire suite à l’annonce du départ à la retraite anticipée de Michel Caspary qui sera effective le 31 mars après douze ans à la tête de la Grange sublime, le Conseil de fondation a nommé deux directrices, Ariane Moret et Nathalie Langlois qui entreront en fonction le 1er février.

La première, comédienne et chanteuse, a créé la Compagnie Bilbao Théâtre et bénéficie également d’une formation à la mise en scène. Alors que la deuxième est riche d’un parcours dans le domaine public, entrepreneurial et culturel qui l’a amenée à codiriger le festival Lavaux-Classic.

