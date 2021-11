Transat Jacques Vabre – Un duo suisse d’enfer en mer Valentin Gautier et Simon Koster s’élancent dimanche avec de solides ambitions. Pour faire briller la Suisse entre Le Havre et la Martinique. Grégoire Surdez Le Havre

Valentin Gautier et Simon Koster en porte-drapeaux de la délégation suisse au Havre. JEAN-GUY PYTHON

Même avec les yeux fermés, on sait tout de suite qu’on est au Havre. La cité normande a son propre parfum. Les effluves des raffineries de pétrole et des torréfacteurs se mélangent et viennent saisir les narines des visiteurs. Une odeur à mi-chemin entre le café et le pain grillé quand le vent est bon (souvent). Plus proche de l’œuf pourri et du pipi de chat quand la girouette perd la boule (rarement).

Ce n’est peut-être pas un hasard si la plus célèbre des transats en double, la Jacques Vabre, est associée depuis sa création, il y plus de trente ans, à l’acteur majeur du commerce de l’or noir. Celui qui se déguste et ne donne pas de cheveux blancs à Greta Thunberg.