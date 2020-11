Municipales 2021 – Un duo Vert convoite la Municipalité de Nyon Elise Buckle et Pierre Wahlen porteront les couleurs du parti écologiste pour la course à l’Exécutif de la prochaine législature. Anetka Mühlemann

Candidats Verts Elise Buckle et Pierre Wahlen comptent s’engager «insuffler un élan écologique ambitieux à l’exécutif de Nyon». LDD

Faire basculer Nyon dans une dynamique plus résiliente, en alliant la relance économique à la préservation de l’environnement et de la solidarité. C’est le projet des Verts Elise Buckle et Pierre Wahlen qui brigueront un mandat lors des prochaines Municipales.

Entre pandémie et urgence climatique, le parti met en avant sa légitimité à récupérer sa place au sein de l’exécutif. «On vit une crise qui est tant sociale, environnementale qu’économique. C’est les trois thèmes que portent les Verts depuis toujours, pointe le chef du groupe au sein du Conseil communal. Face à la crise actuelle, la relance économique ne peut être que verte!» En misant sur le local, la rénovation énergétique des bâtiments et les énergies renouvelables, le fils d’agriculteur de 55 ans et père de trois enfants a l’intention d’«absorber les chocs futurs et créer les emplois de demain».

La culture mise en avant

S’il peut compter sur son expérience politique ainsi que sa profession d’architecte pour se projeter dans un mieux vivre ensemble, le président du Conseil de fondation du Festival des Arts vivants souhaite également veiller à ce que la culture ne soit pas laissée de côté.

Globalement, le ticket paritaire veut mettre en place un programme plus ambitieux que la feuille de route élaborée par l’actuelle Municipalité pour faire face à l’urgence climatique. «Il nous reste dix ans pour agir», rappelle Elise Buckle. Comme catalyseur, les écologistes s’appuient sur le participatif, à l’image du Forum Citoyen de septembre qui a généré cent propositions citoyennes.

Répondre aux attentes des Nyonnais

«Les Nyonnais ont envie de changement. Ils expriment des attentes fortes pour l’action climatique, le développement des énergies renouvelables, la mobilité douce, la protection de la nature», énumère la conseillère communale de 41 ans qui travaille depuis vingt ans dans le développement durable. Notamment dans les hautes sphères puisqu’elle oeuvre, entre autres, en tant que conseillère stratégique auprès de l’ONU, a fondé la plateforme Climate & Sustainability et coordonne le Partenariat pour l’urgence planétaire. «Aujourd'hui je m'engage pour notre Ville, pour tous les Nyonnais(e)s et pour les générations futures», annonce cette maman de deux enfants.

En désignant ces deux candidats mercredi, le parti écologiste compte tant sur leurs qualités individuelles que sur leur complémentarité pour regagner le fauteuil municipal perdu en 2016. Le duo sera inscrit sur la liste de gauche qui comprendra deux socialistes et le syndic Daniel Rossellat.