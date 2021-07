De l’expérience à la sauce régionale – Un ébéniste va défendre les intérêts économiques de Riviera-Lavaux L’amoureux du bois et entrepreneur Stéphane Pommaz est le nouveau président de l’association Promove. Le quadragénaire Corsiéran succède à Stéphane Krebs pour piloter la promotion économique régionale. Xavier Crépon

Stéphane Pommaz, nouveau président Promove depuis juin 2021. Luca Carmagnola

«Je me réjouis de redonner du temps et de l’énergie à une région qui m’a tant apporté». Élu fin juin à la présidence de l’association de promotion économique Promove, le Corsiéran Stéphane Pommaz est serein avant d’enchaîner avec des dossiers volumineux sur la table: le parc d’activités de Riviera-Saint-Légier – 540 emplois dans l’industrie et l’artisanat à La Veyre - prévu pour 2025, ainsi que la rénovation du Centre de Congrès à Montreux, planifiée pour 2023 à 2025.

La bio de Stéphane Pommaz Afficher plus 49 ans, marié, 2 filles Originaire de Chamoson, a grandi à Corsier, vit à Corseaux depuis bientôt vingt ans Ébéniste de profession, puis formation supérieure comme technicien et ingénieur spécialisé dans le bois Directeur associé de Baer SA depuis 2014 Membre du Vélo Club Vevey et président sortant du Kiwanis Club Vevey-Montreux

Celui qui est aussi directeur de l’entreprise veveysane d’ébénisterie et de menuiserie Baer SA depuis 2014 se dit prêt à relever ce nouveau challenge avec son dynamisme habituel. Il succède au Blonaysan Stéphane Krebs qui a repris dernièrement la présidence la Fédération patronale vaudoise.

Le régional de l’étape

«Depuis dix-huit mois, le monde économique souffre, mais nous devons continuer à faire vivre notre région qui reste un environnement propice à la promotion, avance le quadragénaire. Nous avons tout pour bien faire en restant attractif. Événementiel, viticulture, gastronomie ou hôtellerie sont toujours dans la tendance et doivent continuer à l’être lors de la reprise post-Covid.»

L’entrepreneur du cru doit parvenir à apporter un nouvel élan pour une relance attendue. Il compte miser sur le maintien et l’accueil de nouveaux emplois de proximité tout en préservant et en renforçant la qualité de vie des habitants. Dans son rôle de messager économique, le régional de l’étape veut aussi favoriser la jeunesse et la formation. «Aujourd’hui, énormément d’entreprises ferment chaque année en Suisse, faute de repreneur ou par cessation d’activité. Cette problématique de la succession est centrale, surtout pour les nombreuses PME de la région. Les efforts conséquents et les investissements financiers importants peuvent décourager, mais l’essentiel est de rester positif et de continuer d’entreprendre.»

Promove croit en tout cas à un homme «qui illustre le partenariat privé-public et qui va mettre son expérience de chef d’entreprise au service du dynamisme économique de la Riviera et de Lavaux».



