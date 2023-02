Le samedi 24 avril 1723, la foule se presse à Vidy pour assister à la décapitation de Jean Daniel Abraham Davel. Par sa tentative solitaire de libérer le Pays de Vaud de l’oppression bernoise, il devint un symbole vaudois de liberté et de résistance. Cet épisode a peut-être aussi nourri une certaine distance culturelle avec la Suisse alémanique.

Près de 250 ans plus tard, d’avril à octobre 1964, des millions de personnes se rendent à Vidy visiter l’Exposition nationale de 1964 pour découvrir la Suisse moderne et célébrer la fraternité entre les cantons de la Confédération. Les films de Henry Brandt «La Suisse s’interroge» ou encore le questionnaire de Gulliver imaginé par le metteur en scène Charles Apothéloz, dont les résultats furent censurés par la Confédération, portent un regard critique sur le modèle de société qui y est exposé.

Dans cette même plaine de Vidy, depuis bientôt soixante ans, le Théâtre de Vidy a cultivé cet esprit critique tout en devenant un lieu d’échange et de dialogue artistique avec la Suisse d’outre-Sarine, en témoignent ses relations avec Zurich et son Schauspielhaus.

«Une façon de partager avec le public lausannois l’esprit de liberté et de résistance de nos ami·e·s zurichois·e·s.»

Le lien entre le Théâtre de Vidy et Zurich date de sa naissance. C’est l’artiste et architecte zurichois Max Bill qui construit pour l’Expo 64 une salle de théâtre. Charles Apothéloz, responsable de la programmation théâtrale, invite le Schauspielhaus de Zurich qui triomphe avec «Don Juan ou l’amour de la géométrie» de l’auteur zurichois Max Frisch. Après l’Expo 64, il sauve la salle du démontage et déménage le théâtre de Lausanne à Vidy, où il crée en français de nombreuses pièces du bernois Dürrenmatt et de Frisch.

C’est à Zurich qu’est né le metteur en scène Matthias Langhoff, qui dirige Vidy de 1989 à 1991 et bouscule l’institution lausannoise ainsi que son public avec son théâtre énervé et puissant. Son père, l’acteur Wolfgang Langhoff, après avoir été détenu politique dans les premiers camps de concentration nazis, avait rejoint la troupe du Schauspielhaus devenu le théâtre des réfugié·e·s allemand·e·s et de la résistance.

La vision d’un théâtre politique que partagent Matthias Langhoff et Zurich trouve une expression forte en 1989: Benno Besson crée la pièce de Max Frisch «Jonas et son vétéran» en allemand au Schauspielhaus et, le lendemain, en français à Vidy, en soutien à l’initiative pour une Suisse sans armée.

Deux directeurs du Schauspielhaus, Christoph Marthaler au début des années 2000 et Nicolas Stemann aujourd’hui, qui ont également, chacun à sa manière, bousculé cette institution avec leur théâtre engagé, sont depuis plusieurs années des artistes régulièrement invités à créer et jouer à Vidy.

Deux systèmes bien différents

Ces deux maisons représentent chacune un des deux systèmes du théâtre suisse. Vidy pratique un théâtre de production où les artistes se rassemblent pour créer et tourner un spectacle. Le Schauspielhaus, lui, est un théâtre d’ensemble avec une troupe d’actrices et d’acteurs permanent·e·s qui, chaque soir, joue une pièce différente de leur répertoire, ce qui l’empêche d’inviter des troupes extérieures.

Pour surmonter cet obstacle, nous avons imaginé pour fin février une sorte de troc amical: pendant quatre jours, des productions de Vidy se joueront au Schauspielhaus et, dans le même temps, trois spectacles de l’ensemble de Zurich seront présentés à Vidy: un texte fort et poétique de l’autrice autrichienne Elfriede Jelinek sur le réchauffement climatique mis en scène par Nicolas Stemann, une chorégraphie de l’artiste américain Trajal Harrell, inspirée du voguing et du buto japonais, et une adaptation filmée, postcoloniale et queer du roman «Moby Dick» par l’artiste visuelle Wu Tsang. Une façon de partager avec le public lausannois l’esprit de liberté et de résistance de nos ami·e·s zurichois·e·s.

Vincent Baudriller
Directeur du Théâtre de Vidy

