Initiative populaire à Morges – Un échec cinglant pour la fermeture des quais au trafic Le comité qui souhaitait faire la part belle à la mobilité douce au bord du lac n’a pas réussi, et de loin, à récolter suffisamment de signatures. Cédric Jotterand

Les quais de Morges sont le plus souvent réservés au stationnement et au trafic de transit, ce qui risque bien de perdurer après l’échec de l’initiative. Odile Meylan

C’est fou comme la mode se démode rapidement. Il y a un peu plus d’un an, tout le monde – ou presque – se félicitait de voir des quais fermés au public, confinement oblige, même si quelques règles de cohabitation entre piétons et cyclistes étaient encore à affiner.

De là à voir la mesure devenir pérenne, il n’y a qu’un pas un peu trop rapide que les amoureux de la petite reine, Pro Vélo en tête, ont franchi en déposant l’initiative «Libre sur les quais». Celle-ci réclamait que ceux du Mont-Blanc et Lochmann (au bord du lac) soient en effet dédiés à la mobilité douce et à la détente toute l’année.