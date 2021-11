Institution spécialisée à Étoy – Un écrin pour les personnes en situation de handicap L’Espérance a inauguré trois nouveaux bâtiments qui sont dévolus aussi bien aux activités manuelles qu’aux séjours de personnes âgées. Maxime Schwarb

L’Espérance à Étoy dispose désormais de bâtiments modernes pour accueillir chaque jour 260 personnes en situation de handicap. Sébastien Bovy

«Détente, travail et soin. Voilà les ingrédients qui permettent l’épanouissement», se félicite Jean-Claude Pittet, directeur de l’Espérance à Étoy, au moment de dévoiler un site largement remanié et modernisé après des années de travaux. Spécialisée dans le soutien aux personnes handicapées, l’Espérance a en effet inauguré des locaux qui accueillent dans un espace bien plus grand une vingtaine d’ateliers permettant le travail du bois, du métal ou encore le tissage. «Cela répond à l’augmentation des besoins en places d’activités de jour, explique Jean-Claude Pittet. Et le choix de préserver la structure existante s’inscrit dans un concept de durabilité.»