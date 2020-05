Une annulation de séance pose problème – Un élu aiglon sur cinq veut quand même siéger au mois de mai Le Conseil communal d’Aigle ne se réunit pas cette semaine, mais en juin puis en septembre. Christophe Boillat

Aigle La ville d’Aigle compte 70 conseillers communaux, 63 actuellement à la suite de plusieurs démissions. Chantal Dervey

7 élus de l’Entente aiglonne (EA), 6 UDC, 1 Vert ont écrit mardi 5 mai au président du Conseil communal pour demander qu’une séance soit organisée d’ici à la fin mai, celles du 26 mars et de ce mois présent ayant été annulées. S’appuyant sur les prescriptions du Conseil d’État dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, le bureau en accord avec la Municipalité a décidé de conserver la date du 19 juin pour divers objets et projets municipaux. Il a aussi repoussé l’adoption des comptes communaux et le rapport de gestion à une séance qui se déroulera mi-septembre (au lieu du 19 juin). «La principale raison est le manque de matière à traiter. Et le fait de laisser l’administration communale redémarrer et travailler sereinement. Idem pour les commissions. Il y a aussi évidemment les effets de la crise sanitaire», déclare Alexandre Favre, président du corps délibérant.