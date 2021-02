Montreux – Un élu veut créer un parc solaire Romain Pilloud propose de maximiser la production énergétique dans la zone industrielle de la Foge, pour l’autoconsommation ou une mise en réseau. Claude Beda

Certains bâtiments d’entreprise de la Foge disposent déjà de toits complétés de panneaux solaires. Claude Béda

«Il s’agit d’étudier la faisabilité du projet», explique Romain Pilloud. Le conseiller communal socialiste, également secrétaire général de l’Association transports et environnement (ATE), propose de créer un parc solaire dans la zone industrielle de la Foge, à Chailly-sur-Montreux. Via un postulat, il demande à la Ville d’étudier l’opportunité d’un partenariat public-privé pour évaluer les capacités de production énergétique du site. Et, si possible, de maximiser cette production électrique, pour l’autoconsommation, voire une mise en réseau.

«Un partenariat public-privé permettrait d’encourager les entreprises à installer des infrastructures énergétiques qui peuvent être onéreuses.» Romain Pilloud, conseiller communal