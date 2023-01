Randonnée pédestre à Lausanne – Un élu veut rajeunir et adapter le chemin de la Vuachère Le socialiste Samuel de Vargas demande le rafraîchissement des panneaux didactiques et une accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Romaric Haddou

Le chemin de la Vuachère emprunte plusieurs sections boisées entre l’embouchure de la rivière et Praz-Séchaud. ODILE MEYLAN

Le chemin de la Vuachère commence à montrer des signes de fatigue. Cet itinéraire pédestre qui traverse Lausanne en longeant le cours d’eau entre la Tour Haldimand et Praz-Séchaud (pour un total de 8 km et 315 mètres de dénivelé) est aussi un parcours didactique sur la faune et la flore, d’où son nom thématique: «sur les traces du renard».