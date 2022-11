Produit du terroir – Un emblème culinaire québécois «fleurit» sur les hauteurs du Jura À Villars-Burquin, Maxime Blanc et Gilles Meyrat produisent le «Couic-Couic», fromage en grains indissociable de la poutine québécoise. Du «swiss made» approuvé par les expats. Frédéric Ravussin

Maxime Blanc brasse manuellement la masse de «Couic-Couic». L’opération va durer plusieurs heures et conduire à l’obtention de la consistance granuleuse de ce fromage. FLORIAN CELLA

Des hauteurs jurassiennes de Villars-Burquin, la vue est saisissante. Et c’est bien le lac de Neuchâtel et Yverdon-les-Bains qu’on embrasse d’un seul regard. Pas le Saguenay et Chicoutimi. Et puis, on a beau tendre l’oreille, il n’y a pas une once d’accent québécois qui sort de la bouche des maîtres-fromagers Maxime Blanc et Gilles Meyrat quand ils évoquent avec passion leur riche production. Pourtant, au milieu de la trentaine de tommes, raclettes et autres laitages élaborés sur place se niche bien un emblème de la Belle Province: le fromage en grains.